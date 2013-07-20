У Криму на завтра оголошено штормове попередження

Як повідомляє прес-служба управління, синоптики прогнозують місцями сильні зливи, грози, град, шквали 15-20 м/с.

«Треба бути вкрай обережними на дорогах і по можливості утриматися від прогулянок у гірничо-лісовій місцевості. Під час грози уникайте відкритої місцевості і узвишшя, не знаходьтеся під деревами, що окремо стоять, під електроопорами, поблизу металевих конструкцій, не купайтеся. У приміщеннях бажано не користуватися електроприладами і телефонним зв'язком», - зазначається у прес-релізі.