Завтра в Україні - дощі та грози
15:20, 20 липня 2013Суспільство
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Завтра в Україні, крім заходу, очікуються короткочасні дощі та грози.
Завтра в Україні обіцяють грози
Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, лише у західних областях без опадів.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується переважно північно-західний, 7-12 м/с, в окремих районах місцями пориви та шквали 15-20 м/с.Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°; у південній частині та на Закарпатті вночі 11-16°, на узбережжі морів до 22°, вдень 23-28°.
У Києві та області у неділю місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-20 м/с.
Температура по області вночі 8-13°, вдень 17-22°, у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°.
Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 24-27°, в районі Одеси 16°, у Дніпрі біля Києва 23°.
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