Завтра в Україні - дощі та грози

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, лише у західних областях без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується переважно північно-західний, 7-12 м/с, в окремих районах місцями пориви та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°; у південній частині та на Закарпатті вночі 11-16°, на узбережжі морів до 22°, вдень 23-28°.

У Києві та області у неділю місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 8-13°, вдень 17-22°, у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 24-27°, в районі Одеси 16°, у Дніпрі біля Києва 23°.