У Миколаївській області з церкви вкрали ікону XVIII століття

Про це УНІАН повідомила помічник начальника Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області із взаємодії з громадськістю та ЗМІ Оксана Кондратьєва.

За її словами, до чергової частини Першотравневого Первомайського МВ УМВС у Миколаївській області по телефону спецлінії «102» надійшло повідомлення від 33-річного настоятеля Свято-Катерининського храму Української православної церкви Київського патріархату про те, що в ніч на 24 липня з церкви невідомі особи, пошкодивши вхідні двері, викрали ікону «Ісуса Христа» XVIII століття.

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Слідчий відділ Первомайського МВ УМВС у Миколаївській області почав слідство за ознаками ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Правоохоронці вживають невідкладних заходів зі встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в Лебединському районі Сумської області невідомі зловмисники викрали зі Свято-Успенської церкви 13 ікон.