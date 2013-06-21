Із Свято-Троїцької церкви на Сумщині викрали шість ікон

Як повідомили УНІАН у секторі по зв’язках із громадськістю УМВС України в Сумській області, з місцевої церкви на цьому тижні було здійснено крадіжку шести ікон, а саме: Івана Тобольського, Усікновення голови Івана Богословця, Спасителя, Вхід Господній в Єрусалим та двох ікон Григорія Побідоносця.

Правоохоронці дізнались про це від священика Свято-Троїцької церкви. Священнослужитель розповів, що окрім ікон зловмисники зі скриньки з пожертвувань громадян вкрали 3,6 тисячі гривень.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Експерти встановили, що злодії до церкви проникли, зламавши замок на вхідних дверях. Зі слів слідчого, діяли вони професійно і жодних зачіпок, які б вказували на їх особи вони не залишили. Подвірний обхід помешкань громадян та опитування селян також не дали жодних результатів.

Наразі ця подія зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань у Роменському міськвідділі міліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України («крадіжка»), максимальне покарання за якою - шість років позбавлення волі.

«Правоохоронці продовжують вживати всі можливі заходи, аби встановити особи крадіїв, та звертаються до всіх громадян з проханням допомогти розкрити цей злочин», - зазначили в СЗГ УМВС.