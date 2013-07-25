Львів’янина засудили за повідомлення про замах на Януковича

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Львова, суд 23 липня визнав згаданого чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки, водночас за ст. 75 КК України призначено 1 рік іспитового терміну.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня до управління СБУ в Львівській області надійшла інформація про те, що особа, яка представилася «майором» МВС України повідомила, що групою осіб у Львові нібито готується терористичний акт стосовно Президента України. Однак, анонім не зазначив де саме „група осіб зі Львова” ніби-то готує замах на Президента.

11 червня співробітники управління СБУ в Львівській області встановили особу і затримали аноніма. Ним виявився 33-річний мешканець Львова, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Правопорушник пояснив, що здійснив анонімний телефонний дзвінок з метою перевірити ефективність роботи правоохоронних органів. Реальних намірів та можливостей для реалізації протиправних дій він не мав, а діяв у стані сильного алкогольного сп’яніння.