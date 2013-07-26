Сумська ОДА святкуватиме річницю Хрещення Русі до осені

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації із посиланням на заступника начальника управління культури та туризму, національностей та релігій ОДА Любов Демченко.

«Відзначення ювілейної дати розпочалося на Сумщині в середині липня і триватиме до осені. Воно включає в себе багато різноманітних заходів, що покликані представити свято всіх християн як свято духовності, державності, злету науки, культури, утвердження демократичних принципів», - наголосила Демченко.

За її словами, в музеях області зараз відбувається низка тематичних виставок, а в бібліотечних закладах проводяться зустрічі з представниками духовенства, дискусії на визначену тематику.

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«На Роменщині відбувся пленер «Калнишева рада». Кращі роботи, створені учасниками пленеру, експонуватимуться в музеї Петра Калнишевського в селі Пустовойтівка. Також розроблено тематичні туристичні маршрути - «Духовні святині Путивльщини» та «Храми Глухівщини», що знайомлять гостей і жителів Сумщини з кращими зразками духовності регіону», - розповіла чиновниця.

Крім того, в Сумах в обласному краєзнавчому музеї 25 липня відкрилася виставка «Православна Сумщина». Її відвідувачі мають нагоду познайомитися з колекціями двох місцевих музеїв – обласного краєзнавчого та обласного художнього імені Никанора Онацького, а також Державного історико-культурного заповідника «Посулля». Серед експонатів представлені старовинні документи, археологічні матеріали, зразки книжкового мистецтва, українського іконопису, церковного приладдя XVII-XX століть, рукописні та друковані Євангелія.

За інформацією Демченко, в жовтні у Глухові відбудеться фестиваль духовної музики «Глинські дзвони». Цього року він проходитиме в рамках святкування 1025-річчя Хрещення Русі та буде масштабнішим і яскравішим, ніж зазвичай. Очікуються виступи хорових колективів Мовчанського монастиря, Глинської пустині, а також «світських» музичних колективів ряду навчальних закладів області. Відвідають фестиваль і київські виконавці.

Як повідомляв УНІАН, державні урочистості з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі відбудуться в Києві 27-28 липня. В Україну на святкування прибудуть 9 предстоятелів помісних православних церков і представники шести православних церков світу, а також президенти 5-ти країн.

*** День Хрещення Русі відзначається 28 липня - у православному церковному календарі (за старим стилем 15 липня) в день пам’яті рівноапостольного князя Володимира (960-1015).