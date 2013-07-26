Частка іноземного капіталу в банківській системі України падає

Частка іноземного капіталу у українській банківській системі (у статутному капіталі банків - УНІАН) у червні знизилася на 3,8 п.п. - до 34,2%.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, у січні-червні 2013 року частка іноземного капіталу в українській банківській системі знизилася на 5,3 п.п. При цьому кількість банків з іноземним капіталом скоротилася на 2 банки, і на 1 липня поточного року становила 51 банк з 178 зареєстрованих. Кількість банків з 100% іноземним капіталом скоротилася на 1 банк - до 21.

Як повідомляється, сукупний зареєстрований статутний капітал банків країни у червні 2013 року зріс на 0,32% - до 177,111 млрд грн, при цьому за січень-червень 2013 року його зростання становило 1,08%. Регулятивний капітал банків у червні знизився на 1,50% – до 184,493 млрд грн, за січень-червень зростання становило 3,03%.

Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі (у статутному капіталі банків - УНІАН) у травні зросла на 0,1 п.п. - до 38%, у січні-травні 2013 року частка іноземного капіталу в українській банківській системі знизилася на 1,5 п.п.

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі у 2012 році скоротилася з 41,9% на 1 січня 2012 року до 39,5% на 1 січня 2013 року.