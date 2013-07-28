Виїзні прийоми керівництва МВС охоплять майже пів-України за п’ять днів

Так, вказані зустрічі керівництва апарату МВС відбудуться у період з 29 липня по 3 серпня 2013 року, повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Згідно з оприлюдненим графіком прийомів, у Вінницькій області з громадянами упродовж 30-31 липня зустрічатиметься перший заступник начальника Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (ДНДЕКЦ) Андрій Коструб;

у Дніпропетровській області 31 липня та упродовж 1-3 серпня виїзний прийом громадян проведе перший заступник начальника Головного штабу МВС України Олексій Сергеєв;

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на Кіровоградщині 30-31 липня - заступник начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення – начальник управління інформаційно-телекомунікаційних систем Вадим Наумов;

у Житомирській області 2-3 серпня - начальник Департаменту ДАІ МВС України Володимир Астапкович;

у Запорізькій області 29-30 липня - заступник начальника Головного штабу – начальник оперативного управління Михайло Андруньків;

у Херсонській області 30-31 липня та 1 серпня виїзний прийом громадян проведе перший заступник керівника Робочого апарату Укрбюро Інтерполу Іван Ожелівський;

у Харківській області 1-2 серпня - начальник Управління боротьби з кіберзлочинністю Максим Літвінов;

у Полтавській області упродовж 29-31 липня - начальник інспекторського управління ГШ Володимир Гулак;

на Сумщині 30-31 липня виїзний прийом громадян проведе заступник начальника Департаменту громадської безпеки – начальник управління дільничних інспекторів міліції Аркадій Запорожцев;

на Чернігівщині 30-31 липня - заступник начальника Департаменту держслужби охорони Владислав Красавін.