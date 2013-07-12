Захарченко зобов’язав керівників УМВС їздити областю для прийому громадян

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю міністерства, про це він заявив сьогодні на засіданні колегії МВС.

За словами Захарченка, таким чином має бути забезпечено ефективний контроль за дотриманням підлеглими вимог дисципліни і законності, повною реєстрацією звернень громадян, їх своєчасним та якісним розглядом.

«Населення повинно довіряти міліції, люди не повинні боятися приходити, надавати інформацію, робити заяви в органи внутрішніх справ», – наголосив Захарченко.

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Як зазначили в УЗГ, аби уникнути порушень у сфері реєстрації звернень людей, фахівцями МВС було створене спеціальне програмне забезпечення. З його допомогою буде забезпечується миттєва реєстрація повідомлень громадян на всіх етапах – від районного відділу внутрішніх справ до чергової частини МВС.

Крім того, громадяни матимуть змогу звернутися безпосередньо до свого дільничного за допомогою геоінформаційної системи «Дільничний інспектор міліції», створеної за ініціативи міністра внутрішніх справ. Ця система найближчим часом почне функціонувати на базі відомчого сайту МВС. Люди матимуть змогу залишити інформацію для свого дільничного інспектора, поставити йому будь-яке запитання.

«Також ми плануємо наповнити цей ресурс інформацією про начальників районних, міських та інших відділів міліції, до яких також можна буде звертатися громадянам через наш сайт», – зазначив Захарченко.