СБУ ліквідувала міжнародний канал торгівлі інвалідами для жебрацтва

Про це УНІАН повідомили у прес-секторі ГУ СБ України у місті Києві та Київській області.

Як зазначається у повідомленні, громадянин Республіки Молдова та громадянка України підозрюються у тому, що вони підшукували та вербували на території нашої держави осіб з обмеженими фізичними можливостями та тих, які перебувають у скрутному матеріальному становищі. У подальшому зловмисники незаконно переправляли цих громадян через державний кордон до сусідньої країни для подальшої трудової експлуатації, зокрема для примусу до жебрацтва.

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11 липня співробітники СБУ затримали організатора оборудки – громадянина Республіки Молдова, який намагався пішки переправити українського громадянина, у якого відсутня ліва верхня кінцівка, до Росії поза пунктом пропуску «Мілове» Луганської області. Того ж дня оперативники затримали і його спільницю, жительку Дніпропетровщини.

Обох учасників повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України. Рішенням Печерського районного суду організатору обрано запобіжний захід - арешт. Наразі встановлюються й інші члени злочинного угруповання, а також особи, які постраждали від цих протиправних дій.