СБУ ліквідувала міжнародний канал торгівлі інвалідами для жебрацтва

10:40, 30 липня 2013
Суспільство
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Співробітники ГУ СБУ у м.Києві та Київській області викрили та припинили діяльність міжнародного злочинного угруповання, причетного до організації та функціонування каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон та торгівлі людьми.

Людей змушували жебракувати

Про це УНІАН повідомили у прес-секторі ГУ СБ України у місті Києві та Київській області.

Як зазначається у повідомленні, громадянин Республіки Молдова та громадянка України підозрюються у тому, що вони підшукували та вербували на території нашої держави осіб з обмеженими фізичними можливостями та тих, які перебувають у скрутному матеріальному становищі. У подальшому зловмисники незаконно переправляли цих громадян через державний кордон до сусідньої країни для подальшої трудової експлуатації, зокрема для примусу до жебрацтва.

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11 липня співробітники СБУ затримали організатора оборудки – громадянина Республіки Молдова, який намагався пішки переправити українського громадянина, у якого відсутня ліва верхня кінцівка, до Росії поза пунктом пропуску «Мілове» Луганської області. Того ж дня оперативники затримали і його спільницю, жительку Дніпропетровщини.

Обох учасників повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України. Рішенням Печерського районного суду організатору обрано запобіжний захід - арешт. Наразі встановлюються й інші члени злочинного угруповання, а також особи, які постраждали від цих протиправних дій.

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