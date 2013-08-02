У Дніпродзержинську банда з міліціонерів відбирала в людей машини

У Дніпродзержинську Дніпропетровської області вчора затримано групу вимагачів у складі 5 осіб, які за допомогою посвідчень працівників МВС відбирали у громадян автомобілі і перепродавали через Інтернет або тим самим власникам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, у складі групи був дільничний інспектор одного з райвідділів міліції Дніпродзержинська.

«Протягом 2013 року вказані особи підшукували автомобілі, які використовувались власниками з порушенням діючого законодавства – без розмитнення, належної реєстрації, тощо. Потім телефонували власникам, нібито з метою купити автомобіль, прибували на зустріч у форменому одязі співробітника міліції і, використовуючи службові посвідчення працівників МВС, відбирали автотранспорт», - йдеться у повідомленні прокуратури

За такою схемою зловмисники незаконно заволоділи п’ятьма автомобілями престижних марок.

Всім затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за ч.2 ст.289 та ч.2 ст.189 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом та вимагання).

Двом підозрюваним, серед яких дільничний інспектор, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще двом, серед яких одна жінка – домашній арешт.

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Максимальний термін ув’язнення за санкціями вказаних статей – позбавлення волі на строк до 8 років.

Наразі проводиться комплекс слідчих дій для встановлення причетності вказаних осіб до скоєння інших аналогічних злочинів на території області.

За інформацію джерела УНІАН, крім дільничного міліціонера, ще кілька підозрюваних за цією справою були співробітниками правоохоронних органів.