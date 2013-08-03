Металургії на Донбасі, як виявилося, більше 3 тисяч років

Про це в інтерв'ю кореспонденту УНІАН повідомив керівник експедиції, доцент Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Костянтин Красильников.

"Ми розкопали цілий каскад із чотирьох куполоподібних печей, а це свідчить про те, що на цих землях був справжній заводський комплекс із технологічною лінією. Одна піч могла замінювати іншу або ж усі працювали одночасно. І це в XIII—X ст. до н. е.!", — повідомив він.

Красильников вважає, що знахідка археологів змусить учених переглянути деякі факти про історію краю. Зокрема, раніше завжди вважалося, що Донбас до нашої ери був малозаселеним і тут проживали в основному дикі кочові племена. Наявність же металургійного виробництва, за його словами, вказує на куди більш розвинену цивілізацію.

За словами Красильникова, під його керівництвом археологічна експедиція з числа студентів історичного факультету ЛНУ, на базі якого працює Східно-Український філіал Інституту археології НАН України, тривала півтора місяці. В суботу, 3 серпня, фахівці опишуть і задокументують знайдене й розкопку буде законсервовано до наступного літа.