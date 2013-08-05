Нападники в масках викрали з ферми 5 свиней, 4-х бичків і козу
13:42, 05 серпня 2013Суспільство
599 0
Сьогодні вночі в чергову частину Великолепетиського райвідділу міліції (Херсонська область) надійшло повідомлення, що троє невідомих у масках викрали худобу з приватною ферми одного з сіл району.
Викрадення худоби кваліфікували як розбій
Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, з'ясувала, що троє зловмисників у масках увірвалися на розташовану за 300 метрів від села тваринницьку ферму, пишуть Novosti-N.
У приміщенні для охорони лиходії повалили на підлогу і зв'язали скотчем охоронниця - 61-річну місцеву жительку.
Після цього зловмисники вивели з ферми 5 свиней (загальною вагою близько 600 кг), 4-х піврічних бичків (загальна вага - близько 600 кг) і одну козу.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження. Попередньо злочин кваліфіковано за ознаками ч.2 ст.187 КК України (розбій), що передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter