Нападники в масках викрали з ферми 5 свиней, 4-х бичків і козу

Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, з'ясувала, що троє зловмисників у масках увірвалися на розташовану за 300 метрів від села тваринницьку ферму, пишуть Novosti-N.

У приміщенні для охорони лиходії повалили на підлогу і зв'язали скотчем охоронниця - 61-річну місцеву жительку.

Після цього зловмисники вивели з ферми 5 свиней (загальною вагою близько 600 кг), 4-х піврічних бичків (загальна вага - близько 600 кг) і одну козу.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження. Попередньо злочин кваліфіковано за ознаками ч.2 ст.187 КК України (розбій), що передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна.