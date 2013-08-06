Шахраї злітаються на копії паспортів в обмінних пунктах

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник голови Національного банку України Віра Ричаковська на брифінгу в НБУ.

За словами заступника голови Нацбанку, безпосередньо до Національного банку скарг щодо неправомірного використання паспортних даних громадян не надходило. «Але ми аналізуємо пресу і бачили цю інформацію. І заяву Держкомпідприємництва ми теж читали. Питання вивчається Національним банком, профільними службами, і найближчим часом буде роз'яснення з цього приводу або Національним банком будуть зроблені кроки в цьому напрямі", - сказала Ричаковська.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня в Голосіївському районі Києва була затримана група у складі чотирьох чоловік (двоє хлопців і дві дівчини), які шахрайським шляхом одержували кредити в банках за підробленими документами. У затриманих було знайдено близько 15 паспортів з переклеєними фотографіями.

26 липня видання «Вести» написали, що в столиці з'явилися торговці копіями паспортів киян, які шахраї використовують для оформлення кредитів, реєстрації фірм і махінацій в Інтернеті.

На цю тему: НБУ просять відмінити копіювання паспортів при обміні валют

Держкомпідприємництва 1 серпня звернулося до Нацбанку з проханням скасувати копіювання паспортів при здійсненні операцій з обміну валют відповідно до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління НБУ від 12 грудня 2002 року № 502. За інформацією відомства, останнім часом набули поширення випадки торгівлі копіями сторінок паспортів громадян України, які використовуються для здійснення шахрайських правопорушень, зазвичай, для оформлення кредитів або ж реєстрації фірм.