Шахраї злітаються на копії паспортів в обмінних пунктах
Роз'яснення Національного банку України щодо паспортизації обміну валют будуть надані найближчим часом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник голови Національного банку України Віра Ричаковська на брифінгу в НБУ.
За словами заступника голови Нацбанку, безпосередньо до Національного банку скарг щодо неправомірного використання паспортних даних громадян не надходило. «Але ми аналізуємо пресу і бачили цю інформацію. І заяву Держкомпідприємництва ми теж читали. Питання вивчається Національним банком, профільними службами, і найближчим часом буде роз'яснення з цього приводу або Національним банком будуть зроблені кроки в цьому напрямі", - сказала Ричаковська.
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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня в Голосіївському районі Києва була затримана група у складі чотирьох чоловік (двоє хлопців і дві дівчини), які шахрайським шляхом одержували кредити в банках за підробленими документами. У затриманих було знайдено близько 15 паспортів з переклеєними фотографіями.
26 липня видання «Вести» написали, що в столиці з'явилися торговці копіями паспортів киян, які шахраї використовують для оформлення кредитів, реєстрації фірм і махінацій в Інтернеті.
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Держкомпідприємництва 1 серпня звернулося до Нацбанку з проханням скасувати копіювання паспортів при здійсненні операцій з обміну валют відповідно до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління НБУ від 12 грудня 2002 року № 502. За інформацією відомства, останнім часом набули поширення випадки торгівлі копіями сторінок паспортів громадян України, які використовуються для здійснення шахрайських правопорушень, зазвичай, для оформлення кредитів або ж реєстрації фірм.