Введення утилізаційного збору може бути відкладене

Про це в коментарі УНІАН заявив голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

«Збір дійсно вводиться з 1 вересня. Але за дорученням Президента, яке визначено як невідкладне, Кабміну доручено зробити дві речі – прибрати коефіцієнти, які є в сьогоднішній редакції закону (про диференціацію збору залежно від об'єму двигуна - УНІАН), - сказав Назаренко. - Крім того, Президент доручив виключити із закону моменти, які не відповідають вимогам СОТ. Зокрема, щодо екологічного збору з підприємств, які випускають автомобілі. Простою мовою – платити будуть усі».

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У зв'язку з цим Назаренко припустив, що норми, визначені Президентом, будуть розроблені в найкоротші терміни й прийняті на засіданні парламенту в перші ж дні нової сесії.

«Але буде дещо несправедливо, якщо хтось 1 вересня сплатить 30 тис. грн (збору - УНІАН), а потім швидко внесуть зміни, й треба буде платити лише 5 тис. грн. Тому, найімовірніше, якийсь час закон не працюватиме. А потім внесуть зміни, і закон запрацює», - сказав Назаренко, повідомивши, що прецеденти вже були.

Разом із тим, відповідаючи на запитання про те, як довго може продовжитися вимушений перехідний період – до ухвалення президентських змін, Назаренко підкреслив: «Як довго це продовжиться – сказати важко. На перших засіданнях Ради напевно будуть спроби проголосувати ці зміни, хоча я не виключаю спроб саботажу пропозицій Президента. Проте такий саботаж поганий не лише щодо доручення Президента, але й навіть підписання Угоди про асоціацію з ЄС, оскільки запропоновані зміни відповідають вимогам Євросоюзу».

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Як повідомляв УНІАН, Президент України 2 серпня підписав Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих із експлуатації транспортних засобів”. Документ, як очікується, торкнеться всіх сегментів автомобільного ринку, всіх брендів, усіх моделей. Суми утилізаційного податку становитимуть: для нових легкових автомобілів (залежно від об'єму двигуна) – від 4 730 до 30 250 грн; для нових комерційних, вантажних автомобілів і автобусів (залежно від повної маси) – від 8 800 грн.

6 серпня Представництво ЄС в Україні висловило думку, що введення в Україні утилізаційного збору на автомобілі може негативно вплинути на двосторонні економічні відносини з Європейським Союзом. Аналогічну стурбованість раніше висловлювали Росія та Японія.