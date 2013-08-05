У ЄС розповіли, чим обернеться Україні введення утилізаційного збору

Про це йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні, яке надано УНІАН.

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«Рішення Києва запровадити подібний закон на своїй території чинить серйозний вплив на двосторонні економічні відносини. Цей закон є ще одним ударом по експортерам транспортних засобів з ЄС, яким вже було завдано шкоди необґрунтованим підвищенням ввізного мита на автомобілі у березні. ЄС повторно закликає Україну скасувати обидві норми», йдеться у повідомленні.

У повідомленні також підкреслено, що запровадження утилізаційного збору на автомобілі завдасть ще більшу шкоду експортерам автомобілів з ЄС, ніж іншим, оскільки Євросоюз складає левову частку в українському імпорті автомобілів.

«Торгівельні потоки ЄС, які можуть бути потенційно уражені цим збором, становлять 250 млн євро – що дорівнює вартості автомобілів, що їх ЄС щороку експортує в Україну», - зазначається у повідомленні.

У представництві ЄС підкреслюють, що Брюссель вже висловлював свою стурбованість та надію, що Україна зробить усе можливе, аби уникнути запровадження цього закону. «Про це йшлося у листі Голови Представництва ЄС в Україні Яна Томбінського, у якому він звернувся до Президента Віктора Януковича з проханням накласти вето на цей закон. Також ця тема була піднята під час Діалогу з питань бізнесового клімату між ЄС та Україною, що відбувся в Києві 25 липня. ЄС неодноразово заявляв, що цей закон не відповідає зобов’язанням України у рамках СОТ; у такий спосіб несумісні з принципами СОТ елементи мають бути усунені до 1 вересня. Одночасно, ми також взяли до відома звернення Президента України до Кабінету Міністрів цих елементів закону, які не сумісні з нормами СОТ», - підкреслюють у ЄС.

У повідомленні нагадується, що подібний закон, на якому ґрунтується український закон, було запроваджено у Росії. Зараз він є предметом консультацій у СОТ, ініційованих Євросоюзом проти Росії. Україна підтримала дії ЄС у момент подання запиту до СОТ щодо проведення консультацій.

«Європейський Союз підтримує та заохочує – зокрема, за допомогою відповідного законодавства, що є чинним в ЄС, – дії країн у напрямі вжиття належних заходів з охорони довкілля, включно із тими, що стосуються транспортних засобів, термін дії яких закінчився. Однак, ЄС дотримується думки, що слід уникати запровадження заходів, що викликають неправомірну дискримінацію між імпортованими автомобілями та автомобілями, які виробляються на території країни. Для того, аби відповідати нормам СОТ, структура збору не має призводити до дискримінації серед різних категорій автомобілів, а її рівень повинен бути пропорційним до фактичних витрат на утилізацію», - зазначається у повідомленні представництва ЄС в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 2 серпня підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів».

5 серпня Янукович підписав доручення щодо вдосконалення законодавчого регулювання питань, пов'язаних з утилізацією транспортних засобів, сплатою екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, та забезпечення економічних інтересів власників автомобілів.

Нагадаємо, з 1 вересня 2012 року Росія ввела утилізаційного збору на імпортні автомобілі. У відповідь, 4 липня 2013 року Верховна Рада прийняла закон про введення утилізаційного збору на автомобілі в Україні.

24 липня Україна заявила про приєднання до консультацій, які ініціював Європейський Союз у рамках СОТ із питання введення Російською Федерацією утилізаційного збору на автомобілі.

30 липня Україна заявила про намір приєднатися до подібних консультацій до Японії.