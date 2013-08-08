В Україні можуть подорожчати вітчизняні автомобілі

«Ми не встигаємо на 1 вересня виконати вимоги закону. На створення виробничої програми та її реалізації буде потрібно більше часу, і до 1 вересня ми не встигаємо», - каже керівник відділу зі зв'язків з громадськістю компанії «Єврокар» (виробляє Skoda) Олена Гавинский.

На тему: Введення утилізаційного збору може бути відкладено

У ЗАЗу поки теж немає такої програми, каже віце-президент з виробництва корпорації «Укравто» Олег Папашев. «Ми докладаємо зараз всі зусилля, щоб створити мережу центрів з утилізації автомобілів - майданчики для пунктів у нас вже є. Якщо мережі не вдасться створити до 1 вересня, нам доведеться платити збір», - зазначає він, повідомляє Комерсант-Україна.

У «Богдані» та АІС це питання не прокоментували.

Саме вітчизняні автовиробники наполягали на введенні з 1 вересня утилізаційного збору, який сплачується при імпорті автомобілів в країну. Виробники звільняються від його сплати за умови погодження з урядом програми створення або модернізації виробничих потужностей і нових робочих місць. При цьому автозаводи повинні створити власні мережі пунктів з приймання (в кожному місті з населенням від 50 тис. чол.) І розбиранні (у кожній області) автомобілів, що підлягають утилізації.

«Єврокар» вже повідомив дилерів про підвищення цін на весь модельний ряд: з вересня машини подорожчають на 7,3 тис., що еквівалентно утилізаційному збору. Олег Папашев говорить, що його компанія все ж розраховує встигнути виконати вимоги закону і поки ціни не підвищувала. АІС прийме рішення з даного питання тільки у вересні, зазначив директор з маркетингу компанії Сергій Боровик. У «Богдані» це питання поки не коментують.