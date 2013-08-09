Активісти заявляють про системне хабарництво у Київському військовому ліцеї

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив координатор Офіцерської громадської ініціативи «Чисті погони» Ігор Рудич.

«Ще за кілька місяців до вступних випробувань група довірених до Романенка ociб, зокрема заступники начальника, окремі вчителі, окремі офіцери зустрічаються кожний окремо з потенційними хабародавцями. Після цього начальник ліцею Романенко давав «добро» на отримання хабара», - сказав Рудич.

За його словами, під час вступної кампанії окремі вчителі ще до офіційної перевірки виправляли визначені Романенком роботи вступників.

Також Рудич зазначив, що у ліцеї відбувались маніпуляції при зарахуванні з так званого резерву.

«Згідно з правилами прийому 10% вступників можуть бути зараховані з так званого резерву. Раніше список резерву приховувався i за потреби прізвища додавалися, змінювалися. Романенко наказ тримав у себе i в будь-який момент вставляв потрібне прізвище», - підкреслив Рудич.

Також Рудич заявив про грубе поводження Романюка із батьками ліцеїстів.

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Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, під час одержання хабара у розмірі 5 тис. дол. було затримано начальника Київського військового ліцею імені Богуна.

Встановлено, що генерал-майор, зловживаючи службовим становищем, вимагав хабар за сприяння у вступі до навчального закладу абітурієнта.

“11 липня ц.р. співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому» під час одержання ним коштів”, - зазначили в СБУ.