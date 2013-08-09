Виробництво автомобілів в Україні у липні впало майже на чверть

Про це УНІАН повідомили у прес-службі асоціації «Укравтопром».

Згідно з повідомленням, виробництво легкових автомобілів у липні 2013 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 25,1% - до 4,607 тис. одиниць, при цьому виробництво комерційних автомобілів збільшилося на 1% - до 209 одиниці, виробництво автобусів скоротилося на 30,1% - до 239 одиниць.

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Разом з тим, у липні порівняно з червнем поточного року виробництво легкових автомобілів зросло на 9,7%, комерційних авто - збільшилося на 48,2%, автобусів - збільшилося на 10,6%.

Як повідомляв УНІАН, виробництво автомобілів в Україні у червні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротилося на 28,5% - до 4,551 тис. одиниць.

Виробництво автомобілів в Україні у травні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротилося на 49% - до 3,558 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).

За підсумками 2012 року виробництво легкових автомобілів в Україні в умовах відсутності держпідтримки і слабкого автокредитування, за даними Держстату, скоротилося на 28,5% - до 69,7 тис. одиниць. При цьому виробництво вантажних автомобілів минулого року скоротилося порівняно з 2011 роком на 7,1% - до 2 936 одиниць, а випуск автобусів впав на 14,4% - до 3 206 одиниць.