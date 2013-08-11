На Рівненщині чоловік облив себе бензином та підпалив

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, це сталося учора ввечері.

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Зокрема, за даними прес-служби, «у власному господарстві при спробі самогубства в стані алкогольного сп’яніння облив бензином та підпалив себе тимчасово непрацюючий».

Його в тяжкому стані доставлено в опіковий центр. Медики констатували у чоловіка 97% опіків тіла.

Наразі проводиться розслідування та з’ясовуються причини, які штовхнули людину на такий крок.

Як повідомляв УНІАН. 29 липня вранці перед будівлею Закарпатської облдержадміністрації житель Ужгорода 1963 р. н. вчинив акт самоспалення. Близько 10.25 до чергового відділення Ужгородського МВС надійшло повідомлення про те, що на галявині навпроти будівлі облдержадміністрації стоїть на колінах невідомий чоловік.

Коли до цієї особи підійшов черговий працівник ВДСО УМВС у Закарпатській області з’ясувати причину такої поведінки, невідомий почав тікати, водночас обливаючи себе прозорою рідиною з 1,5 літрової пляшки.

Одразу після цього чоловік вихопив запальничку і підпалив себе. Черговий міліціонер одразу скинув із себе бронежилет і загасив вогонь. Чоловік отримав опіки внутрішніх дихальних шляхів, вдихнувши полум’я. Потерпілий був доставлений в Ужгородську міську лікарню і через опіки не міг давати свідчення. Матір чоловіка повідомила правоохоронцям, що можливою причиною такого вчинку сина може бути спір через межі земельних ділянок.