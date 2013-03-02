У Львові невідомі викрали трамвай і протаранили ним будинок

Як повідомила УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України Світлана Добровольська, 1 березня близько 00.00 на телефон оперативної служби «102» надійшло повідомлення про те, що у Львові на перехресті вулиць Замарстинівська-Гайдамацька трамвай зійшов рейок і в‘їхав у будинок.

«Також надійшла заява до правоохоронців від директора трамвайного депо Львова про те, що невідомі особи 1 березня близько 22.40 викрали з території депо трамвай, який курсує за маршрутом №5», - розповіла С.Добровольська.

Вона зазначила, що викрадачі трамваю з місця ДТП втекли, на даний час проводяться заходи з метою встановлення осіб, які здійснили викрадення трамваю.

«На щастя, постраждалих під час руху трамваю, а також під час того, які він з‘їхав з рейок і в‘їхав у будинок - немає. Мешканці будинку не постраждали», - зазначила речник обласної міліції.

Інформацію про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.