У Тернопільській області госпіталізували 41 людину з харчовим отруєнням

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, відповідна інформація до правоохоронців надійшла з Гусятинської центральної районної лікарні. Загалом за медичною допомогою звернулася 41 людина, в тому числі 11 неповнолітніх.

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В усіх медики діагностували харчову інтоксикацію. Найімовірніше, потерпілі могли отруїтися під час весілля, яке цими вихідними разом святкували у місті Копичинці.

Подію міліціонери внесли до журналу єдиного обліку. За цим фактом правоохоронці проводять перевірку.