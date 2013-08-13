У Тернопільській області госпіталізували 41 людину з харчовим отруєнням
20:31, 13 серпня 2013Суспільство
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На Тернопільщині через харчове отруєння в лікарню потрапила 41 особа.
Найімовірніше, постраждалі могли отруїтися під час весілля / Фото : аzbyka.ru
Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, відповідна інформація до правоохоронців надійшла з Гусятинської центральної районної лікарні. Загалом за медичною допомогою звернулася 41 людина, в тому числі 11 неповнолітніх.
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В усіх медики діагностували харчову інтоксикацію. Найімовірніше, потерпілі могли отруїтися під час весілля, яке цими вихідними разом святкували у місті Копичинці.
Подію міліціонери внесли до журналу єдиного обліку. За цим фактом правоохоронці проводять перевірку.
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