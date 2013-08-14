У Миколаєві шукають псевдоміліціонерів, які виманили у пенсіонерок 17 тисяч

Як повідомили УНІАН у групі зв'язків і громадськістю Миколаївського міського управління міліції, обидві пенсіонерки звернулися до Ленінського райвідділу міліції 13 серпня.

"Обидві жінки повідомили, що вдень на стаціонарний телефон їм подзвонив невідомий чоловік і представився співробітником міліції. В першому випадку псевдоміліціонер повідомив 68-річній жінці, що її син скоїв ДТП, тому перебуває в райвідділі міліції, в другому – 58-річна жінка почула, що в сина знайдено наркотики, але питання можна вирішити за гроші", - повідомляє міськуправління міліції.

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Почувши цю інформацію, жінки навіть не перевірили її, не зателефонували своїм дітям, а натомість перерахували шахраям на вказані банківські рахунки 9 тис. грн і 8 тис. грн відповідно.

За даними фактами правоохоронці проводять перевірку, вживаються заходи щодо встановлення й затримання осіб, причетних до скоєння цих злочинів.