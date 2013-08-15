В Ужгороді піймали Мамочку Етуш - найстарішу кишенькову злодійку

Жінка майстерно краде від перехожих гроші, гаманці, мобільні телефони, незважаючи на старечий вік.

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Днями, до чергової частини Ужгородського міськвідділу міліції звернулася 37-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що з бокової кишені дитячого візка невідома особа викрала її гаманець, в якому знаходилося 1000 гривень, повідомили в СЗГ УМВС України в Закарпатській області.

Потерпіла прийшла на ринок із 3-річною донькою у візочку, аби купити дитині обновку. На ринку помітила дивну жінку, яка весь час її переслідувала. При черговій зустрічі потерпіла спитала дивну бабусю, чому та ходить за нею, що їй потрібно? На що незнайомка спокійно відповіла: «Це випадковість, доню...».

Відсутність свого гаманця потерпіла виявила, коли хотіла розрахуватися за покупки. Лише тепер зрозуміла, що її переслідувачка ходила за нею не просто так. Її ціллю був гаманець, який потерпіла поклала в боковій кишені дитячого візка.

Коли потерпіла описала крадійку, оперативники відразу зрозуміли, про кого йде мова. Це була їхня давня знайома – 79-річна ужгородська бабуся з характерними великими «злодійськими» очима на прізвисько Мамочка. За плечима бабусі Етушки понад 20 судимостей. За багаторічну «важку» працю вона здобула неабиякий злодійський досвід. Свої навики відточила так, що відсутність гаманців потерпілі виявляли не одразу. Крадіжки скоювала в людних місцях. Найбільше полюбляла ринки. Розрізала сумки лезом для гоління, яке тримала між пальцями.

Наразі крадійка спілкується з правоохоронцями. Скаржиться, що хвора – у неї клептоманія. Мовляв, руки самі тягнуться до чужих гаманців. Сама думка про них викликає у неї сильне бажання мати вкрадений предмет - стає немов одержимою…

Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка), що карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох — повідомив заступник начальника Ужгородського МВ УМВС Володимир Кувик.