Італійська поліція підслухала розмову про смертний вирок діду Хасану

Карабінери мають у своєму розпорядженні запис розмов двох "законників", що обговорюють напад на Усояна.

Як розповіло "Росбалту" джерело в правоохоронних органах, запис було зроблено італійською поліцією 18 вересня 2012 року в Римі. Цього дня "злодій у законі" Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумі) проводив у цьому місті збори. Під час заходу, за даними італійської поліції, відбувся сеанс телефонного зв'язку Мераба й іншого "законника", Тарієла Оніані (Таро), який відбуває термін покарання в російській в'язниці. Джангвеладзе повідомив Оніані, що мафіозі вирішують, як бути з Усояном, з яким у них триває конфлікт. На це Таро, згідно із записами карабінерів, відреагував коротко: "Анулюйте його, і всі проблеми зникнуть". В Італії вважають, що саме після цієї бесіди на зборах і було ухвалено смертний вирок Діду Хасану. У січні 2013 року поліцейські перехопили ще одну розмову Таро і Мераба, під час якої вони радісно обговорюють вбивство, що сталося.

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Проте в МВС РФ скептично ставляться до записів, зроблених італійською поліцією. "Розслідуванню вони не допоможуть, а просувається воно вкрай важко, - розповіло джерело в правоохоронних органах. - Не виключено, що найближчим часом розслідування справи про вбивство Усояна взагалі буде припинено з формулюванням "у зв'язку з неможливістю встановити особу для притягнення до кримінальної відповідальності".

Нагадаємо, одного з лідерів кримінального світу Аслана Усояна було застрелено 16 січня 2013 року в Москві. Злочин поки залишається не розкритим.

18 червня 2013 року Європол на запит Італії провів в Європі масштабну спецоперацію проти членів клану Джангвеладзе. Одночасно в Чехії, Литві, Португалії, Франції, Іспанії, Австрії, Німеччині і Угорщині було затримано 13 "злодіїв у законі", зокрема Мераба Сухумі. З'ясувалося, що протягом кількох років італійські поліцейські прослуховували переговори гангстерів.