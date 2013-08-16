У Миколаєві піймали грабіжників, які з битами напали на таксиста

Про це УНІАН повідомили в секторі зв`язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області.

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Як встановлено в ході розслідування, нападників було четверо. Раніше міліція повідомляла про п`ятьох нападників. У четвер, 15 серпня, співробітники міліції встановили особи всіх чотирьох учасників нападу, троє з яких було затримано, а четвертого – було відпущено на підписку про невиїзд.

На даний момент відносно двох затриманих суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, третій учасник нападу чекає рішення суду.

Нападники виявилися жителями Миколаєва, один з яких раніше судимий за вчинення розбійного нападу, а інший — за грабіж. Під час проведення слідчих дій було встановлено, що вони наперед спланували напад. Зловмисники викрали у потерпілого майно на суму більш як 6 тис. грн.

Наразі продовжується досудове розслідування, перевіряється причетність всіх учасників нападу до вчинення інших злочинів на території Миколаєва і Миколаївської області.

Як повідомляв УНІАН, вдень 5 серпня в Миколаєві в Корабельному районі група зловмисників у одязі чорного кольору і масках вчинили напад на водія автомобіля марки ВАЗ.

Зловмисники, розбивши битами вікна автомобіля і погрожуючи фізичною розправою, заволоділи гаманцем з грошима і особистими речами водія. Після чого сіли в автомобіль, який стояв неподалік, і поїхали.

Слідчий відділ Корабельного РВ НГУ УМВС у Миколаївській області відкрив кримінальне провадження за ознаками ст.187 ч. 2 КК України «Розбій».