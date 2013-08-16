У вересні в Польщі пройде економічний форум Центральної та Східної Європи

Девіз, під яким проходить Економічний форум цього року, - «Перспективи нового світового порядку» - звертається до економічних, суспільних і політичних змін, які принесли світову економічну кризу.

Протягом трьох днів дискусій учасники конференції будуть шукати відповіді на фундаментальні питання: як забезпечити економічне зростання, боротися з безробіттям (особливо серед молоді), структурно зміцнити Європейський Союз. Важливими будуть також теми, актуальні для Центральної та Східної Європи, тобто питання прийняття євро, скорочення економічної дистанції по відношенню до країн «старого» Євросоюзу, підписання Угоди про Асоціацію з країнами Східного Партнерства, розробка нової моделі співробітництва Європейського Союзу з Росією та Китаєм, джерела фінансування ключових інфраструктурних проектів. Наскільки важливе місце в дискусії o Центральній та Східній Європі займає форум свідчить те, що в останні роки в роботі форуму брали участь президенти і прем'єри всіх країн регіону, а також високопоставлені західні політики, такі як Голова Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозо.

Виступи, коментарі та аналізи, інвестиційні плани, що подаються фірмами доповіді широко обговорюються експертами та цитуються у найважливіших міжнародних ЗМІ.

Традиційно важливою подією першого дня конференції, поряд з форумом, який відкриває пленарному сесією, є презентація списку Європа 500. Це перелік найбільших фірм в регіоні Центральної та Східної Європи, підготовлений компанією Delloite. Великим інтересом користуються також економічні доповіді, що подаються компаніями PWC, KPMG і Ernst & Young. У ході триденної конференції пройде 150 панельних дискусій, пленарних сесій і спеціальних заходів, присвячених, зокрема, макроекономіки, міжнародної політики, енергетиці, інновацій і охорони здоров'я.

Запланована програма:

Перший день:

* Пленарне засідання - урочисте відкриття

* Дискусії за круглим столом

* Урочистий концерт

* Вручення премій Економічного форуму

Другий день:

* Пленарне засідання за участю всіх гостей Економічного форуму

* Дискусії за круглим столом з 10.00 до 16.00 години

Третій день:

* Пленарне засідання за участю всіх гостей Економічного форуму

* Дискусії за круглим столом з 10.00 до 16.00 години.

Відпочинок і закінчення Форуму

Вихідною точкою для визначення тематики окремих доповідей будуть наступні програмні блоки:

* Макроекономіка

* Бізнес і управління

* Міжнародна політика, безпека

* Форум регіонів

* Форум неурядових організацій

* Суспільство

* Енергетичний форум

* Наука і культура

* Європейський Союз і його сусіди

* Держава і реформи

* Охорона здоров'я

Як і в попередні роки, будуть вручені премії Економічного форуму в наступних номінаціях:

* Людина 2010

* Фірма 2010

* Нова культура нової Європи

Гості Форуму:

Більш 2300 чоловік з Європи, Центральної Азії, США. Засідання Економічного форуму будуть проходити в будівлі «Нова піяльня» (Nowa Pijalnia) і «Стари дом здройови» (Stary Dom Zdrojowy). «Піяльня» буде спеціально адаптована до засідань тематичних груп. Інакше буде підготовлена ​​також інфраструктура «Піяльні» для гостей Економічного форуму.