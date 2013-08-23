Спілка журналістів пропонує налагодити діалог з податковими органами

05:59, 23 серпня 2013
Суспільство
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Національна спілка журналістів та Міністерство доходів і зборів розроблять Меморандум про співпрацю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко звернувся до Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів з проханням про підтримку ініціативи підписання Меморандуму про співпрацю між Міністерством доходів і зборів та Спілкою.

Цю ініціативу підтримали члени робочої групи щодо сприятливого інвестиційного клімату, розвитку телерадіомовлення та індустрії преси в Україні, яка діє в рамках програми «Відкрита розмова».

За словами Наливайка, підписання аналогічного Меморандуму між НСЖУ та Державною фінансовою інспекцією, яке відбулось за ініціативи Міжвідомчої робочої групи 31 травня 2013 року, «дозволило зняти напруження у відносинах між цим контролюючим органом та редакціями ЗМІ».

Голова НСЖУ переконаний, що налагодження конструктивного діалогу з податковими органами позитивно вплине та подальший розвиток вітчизняної медіа-галузі та дозволить у подальшому уникати непорозумінь і забезпечувати додержання законодавства про свободу слова.

Начальник управління інформаційно-комунікаційного департаменту Міністерства доходів і зборів Наталя Наталіна, яка взяла участь у роботі групи, заявила про підтримку цієї ініціативи.

Сторони домовились розпочати розробку Меморандуму, який буде представлено на розгляд учасників Міжвідомчої робочої групи.

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