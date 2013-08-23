Moody's знизило рейтинг української «дочки» російського банку

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий рейтинг у національній валюті і депозитний рейтинг української дочки російського державного «Внєшекономбанку» (ВЕБ) - «Промінвестбанку» до "B3" з "B2", йдеться в повідомленні агентства.

Прогноз рейтингу - негативний.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Промінвестбанк» у першому півріччі 2013 року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, наростив збиток у 277 разів - до 2,661 млрд грн.

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З початку поточного року активи банку знизилися на 9,4% - до 37,337 млрд грн, кредитів і заборгованості клієнтів - на 11,4%, до 26,133 млрд грн, зобов'язання - на 11,2%, до 32,099 млрд грн, кошти клієнтів - на 6,8%, до 13,032 млрд грн, власний капітал збільшився на 4,1%, до 5,238 млрд грн, статутний капітал знизився на 0,3% - до 5,281 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків України. У першому кварталі поточного року банк одержав прибуток у розмірі 13,62 млн. грн. У 2012 році прибуток банку становив 224,766 млн. грн. Основним власником банку є російська державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності» («Внєшекономбанк») - 97,8502% акцій банку.