Fitch підтвердив найвищий рейтинг Німеччини

Поріг за рейтингами країни також підтверджено на рівні "ААА", повідомляється в прес-релізі агентства, на який посилається РІА Новости.

Рейтингова дія пов'язана з низкою факторів. Зокрема, уряд країни перевиконало ряд ключових показників бюджету: торік був зафіксований профіцит в 0,2%, в той час як цільовий показник встановлено на рівні дефіциту в 0,5% ВВП. "Економіка зростає, позиції по бюджету відносно сприятливі, а процентні ставки низькі. Крім того, держборг на рівні 81,9% в 2012 році відповідає рейтингової категорії "ААА", хоча і набагато вище середнього показника для інших країн з таким рейтингом в 49% ", - наголошується в релізі.

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Можливе виникнення необхідності підтримати банківський сектор агентство більш не вважає загрозою для державних фінансів. У той же час, аналітики Fitch підкреслюють, що зусилля з консолідації бюджету слід вживати в довгостроковій перспективі в світлі старіючого населення та зменшення кількості робочої сили. Зростання економіки в такій перспективі оцінюється на рівні в 1,25-1,5%.

Прогноз за рейтингами стабільний, що означає відсутність імовірності їх зміни в осяжному майбутньому. Проте, Fitch може погіршити рейтинг найбільшої європейської економіки у разі посилення кризи в єврозоні та зростання держборгу до 90-100% ВВП, хоча останній чинник агентство називає малоймовірним.

У 2013 році передбачається економічне зростання на 0,4%, а в майбутньому році він прискориться до 1,5% за умови, що продовжить відновлюватися економіка єврозони. "Fitch вважає, що ризик фрагментації єврозони залишається низьким, а нових вливань в антикризові механізми не буде потрібно. Політика країни продовжить залишатися такою як на загальноєвропейському, так і внутрішньому рівні", - прогнозує агентство.