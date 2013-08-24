У Донецьку злодії залишали без електроенергії цілі населені пункти

Як повідомили УНІАН у Відділі по зв'язках з громадськістю ГУ МВС України в Донецькій області, у слідства сьогодні є всі підстави вважати, що за час своєї незаконної діяльності напарники відкачали з трансформаторів понад 20 тон мастила.

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За словами правоохоронців, 24-х і 29 річний затримані діяли на території всієї області, - видивлялися станції, які стояли на околиці, далеко від людних місць і приїжджали туди в темний час доби. Зловмисники під'єднували шланг електричного насоса і відкачували дороге мастило в заздалегідь припасені ємності.

Так, на початку цього року подільники примітили трансформаторну станцію біля дачних будиночків в селі Георгієвка Маріїнського району, проникли до найближчої порожньої дачі, під'єдналися до резервуару трансформатора і завели шланг насоса прямо в будинок. Залишаючись непоміченими, викрадачі в той раз відкачали понад 8 тон мастила. Датчик контролю був відключений і не передавав сигнал диспетчерові про катастрофічне падіння рівня мастила. В результаті трансформатор перегрівся, вийшов з ладу і всі навколишні населені пункти, установи і шахти залишилися без електроенергії.

Каністри і бочки з викраденим зловмисники відвозили до спеціально придбаного для цього гаража, а вже звідти розвозили по точках збуту. Вони здавали мастило під виглядом солярки перекупникам дизельного пального.

За словами заступника начальника управління кримінального розшуку ГУ МВС області Володимира Лазуренка, напарники поводилися дуже обережно, тому, щоб присікти їх протиправну діяльність, міліціонерами спільно із співробітниками служби безпеки ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» був розроблений цілий комплекс заходів. Правоохоронці обчислили можливі об'єкти наступних злочинів і організували там чергування.

В одну з ночей правоохоронці помітили біля трансформаторної станції автомобіль з причепом, але, побачивши міліціонерів, водій сховався, кинувши причіп, заповнений каністрами з вже відкачаним мастилом.

Виявилось, що номер на причепі насправді викрадений зловмисниками з чужого автомобіля, а всі номери і маркування причепа знищені абразивним способом. Але, не зважаючи на всі заходи обережності, вжиті зловмисниками, оперативникам все ж таки вдалося знайти господаря покинутого причепа. Незабаром правопорушників було затримано.

За фактами скоєного було відкрито кримінальне виробництво за ч. 3 ст. 185 КК України (Крадіжка з проникненням, яка заподіяла значний збиток потерпілим). Зараз проводиться досудове розслідування, затримані перевіряються на причетність до скоєння подібних злочинів. Фігурантам судом обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

У ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» пояснили, що всього за 2 роки на об'єктах підприємства було здійснено 19 фактів крадіжок трансформаторного мастила у великих об'ємах. Загальна кількість перевищила 55 тон. Внаслідок цього компанії було завдано прямого збитку у розмірі понад 1,3 млн грн, а витрати на виконання відновлювальних робіт перевищили 2,8 млн грн.