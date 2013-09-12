Українці зможуть відпочивати без віз у Туреччини вдвічі довше

12:37, 12 вересня 2013
Суспільство
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Туреччина збільшила термін безвізового перебування для громадян України на території країни з 30 до 60 діб. 

Відпочівати можна вдвічі довше

Уряд Турецької Республіки прийняв рішення про збільшення з 5 вересня 2013 терміну безвізового перебування для громадян України на території Туреччини з 30 до 60 діб.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, при цьому загальний термін перебування громадян України на території Туреччини не повинен перевищувати 90 днів протягом 180 днів з дати першого в'їзду.

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