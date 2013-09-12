Українці зможуть відпочивати без віз у Туреччини вдвічі довше

Уряд Турецької Республіки прийняв рішення про збільшення з 5 вересня 2013 терміну безвізового перебування для громадян України на території Туреччини з 30 до 60 діб.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, при цьому загальний термін перебування громадян України на території Туреччини не повинен перевищувати 90 днів протягом 180 днів з дати першого в'їзду.