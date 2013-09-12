Ринок медійної інтернет-реклами в Україні за півроку виріс на 37%

Про це УНІАН повідомили в Інтернет Асоціації України (ІнАУ).

За даними асоціації, близько 40% обсягу ринку представляють прямі продажі майданчиків рекламодавцям без залучення посередницьких структур.

Раніше експерти ринку прогнозували загальний обсяг інтернет-реклами в Україні за підсумками року на рівні 920 млн грн, що на 35% більше підсумкових показників 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, обсяг ринку медійної інтернет-реклами України за підсумками 2012 року зріс в 2,4 раза і становив 594 млн грн, при цьому майже половина продажів (44,5%) здійснена майданчиками безпосередньо рекламодавцям, оминаючи агентський ринок. Цифри були одержані за допомогою перехресного аналізу даних анкетування найбільших рекламних агентств, сайтів і сейлз-хаусів.

Інтернет асоціація України (ІнАУ) була створена в 2000 р. з метою консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін у розвитку різних сегментів інтернету в Україні. Асоціація об'єднує понад 140 компаній: найбільших провайдерів, операторів зв'язку, реєстраторів доменних імен, виробників обладнання, виставкові, видавничі та інші компанії, що мають безпосереднє відношення до українського сегменту інтернету. Проект Дослідження української аудиторії інтернету запущений ІнАУ на початку 2010 р. У березні 2010 р. створено Комітет ІнАУ з питань інтернет-реклами.