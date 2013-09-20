Росія не може виключити Україну із ЗВТ СНД – Виконком Співдружності

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив директор департаменту економічного співробітництва Виконавчого комітету СНД Андрій Кушниренко перед засіданням економради Співдружності в Москві.

«Це абсурд і вигадка. По-перше, це виключено за положенням договору – з нього нікого виключити не можна. З цього витікає друге – такого питання немає на порядку денному сьогодні або якогось іншого засідання», - сказав Кушниренко.

Він наголосив, що якщо якійсь країні щось не подобається, то вона сама може вийти із ЗВТ СНД, а говорити про виключення країни, яка не подобатися з якихось причин, неправильно.

Кушниренко відзначив, що більшість торгових конфліктів мають двосторонній характер і мають вирішуватися безпосередньо між цими країнами.

«Введення захисних заходів, можливо. Наприклад, через два роки відбудеться насичення українського ринку якимсь європейським товаром, і аналогічні українські товари почнуть шукати свою нішу, і підуть до Білорусі й Росії. Якщо це завдаватиме збитків місцевим виробникам, тоді можуть бути вжиті захисні норми. Все решта буде порушення всіх писаних і неписаних норм», - сказав він.