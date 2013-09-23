Офіційний курс валют на 24 вересня
20:24, 23 вересня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив курс гривні
Курс валют НБУ
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 24 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 799.3000 (на 23 вересня – 799.3000)
100 EUR – 1079.6944 (на 23 вересня – 1080.1740)
10 RUR – 2.5048 (на 23 вересня – 2.5189).
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