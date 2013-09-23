Офіційний курс валют на 24 вересня

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 24 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

На тему: Валютні перекази по Україні тепер будуть нараховувати тільки в гривнях

100 USD США – 799.3000 (на 23 вересня – 799.3000)

100 EUR – 1079.6944 (на 23 вересня – 1080.1740)

10 RUR – 2.5048 (на 23 вересня – 2.5189).

Усі курси валют на 24 вересня