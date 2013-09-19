Валютні перекази по Україні тепер будуть нараховувати тільки в гривнях

Як повідомляється на веб-сайті Нацбанку, про це йдеться в постанові регулятора від 16 вересня 2013 року №365.

Згідно з повідомленням, зміни стосуються лише операцій усередині країни, режим зарахування на поточні рахунки фізосіб інвалюти, що надходить з-за кордону, поки що змін не зазнав.

«Національний банк України продовжує здійснювати послідовну політику, спрямовану на дедоларизацію економічних відносин. Відповідні заходи об'єднують як ринкові, так і окремі адміністративні стимули. Останні, зокрема, мають на меті забезпечення законодавчо певного статусу гривні як єдиного законного платіжного засобу в Україні», - йдеться в повідомленні регулятора.

Згідно з постановою, зарахування коштів в іноземній валюті в межах України на поточний рахунок фізичної особи (резидента або нерезидента) здійснюється шляхом переказування коштів в іноземній валюті з іншого власного рахунка або шляхом внесення готівки власником рахунка . Внесення готівкової іноземної валюти на поточний рахунок фізичної особи - нерезидента здійснюється на підставі документів, які підтверджують джерела її походження.

У повідомленні наголошується, що можливість зарахування інших надходжень в іноземній валюті в межах України на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента чи нерезидента) не передбачена.

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За даними Нацбанку, зазначена вимога не поширюється на операції із зарахування відсотків, на залишок коштів на поточному або депозитному рахунках, з казначейськими зобов'язаннями України та облігаціями внутрішньої державної позики, купівлі-продажу, обміну іноземної валюти, з валютою, одержаною у порядку успадкування, за договорами дарування, з повернення коштів (помилково перерахованих або надмірно сплачених).

"Таким чином, зазначені норми не обмежують фізичних осіб у розпорядженні власними коштами в іноземній валюті", - цитує прес-служба слова заступника директора департаменту методології грошово-кредитної політики НБУ Людмили Чепиноги.

Так само повідомляється, що постанова зареєстрована Міністерством юстиції і набирає чинності з моменту її опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України продовжив до 19 жовтня вимоги з обов'язкового продажу 50% валютної виручки резидентів від зовнішньоекономічних контрактів (постанова НБУ №164) і з обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними торговими операціями до 90 календарних днів (постанова НБУ №163).

Як вважають експерти Незалежної асоціації банків України, продовження обмежень НБУ з обов'язкового продажу 50% валютної виручки і 90-денного контролю термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями позитивно вплине на валютний ринок.