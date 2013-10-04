Службовцям концерну Стирол загрожує до 8 років в’язниці

Про це повідомив старший прокурор – процесуальний керівник у кримінальному провадженні за фактом аварії на ПАТ «Концерн Стирол» Максим Березін.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, за його словами, членами слідчої групи зібрано докази причетності службових осіб ПАТ «Концерн Стирол» до вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 272, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

«Службові особи ПАТ «Концерн Стирол» підозрюються у службовій недбалості та порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей», - сказав Березін та додав, що вказаним особам вже повідомлено про підозру, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Крім того, процесуальний керівник зазначив, що на даний час досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини вчинення злочину та в найкоротший час обвинувальний акт буде спрямовано до суду.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час планового капітального ремонту на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол» сталася аварія на аміакопроводі. Через розгерметизацію трубопроводу сталися викиди рідкого аміаку. Внаслідок аварії загинули 6 працівників підприємства, ще 29 отримали тілесні ушкодження.

Основною причиною аварії на хімічному заводі концерну "Стирол" стало стоншування до 0,6-0,8 мм стінок трубопроводу рідкого аміаку через тривалу корозійну дію навколишнього середовища та ерозійну дію робочого середовища. Про це повідомили у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду України в Донецькій області з посиланням на результати спеціального розслідування Держгірпромнагляду.

Комісія Держгірпромнагляду констатувала, що супутніми технічними причинами стала невідповідність технічних рішень з експлуатації трубопроводу рідкого аміаку вимогам безпеки при виведенні трубопроводу з технологічного процесу для проведення капітального ремонту устаткування цеху № 1.