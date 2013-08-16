Сім’ям загиблих під час аварії на Стиролі виплатили по мільйону гривень

Найбільший в Україні виробник мінеральних добрив концерн «Стирол», що входить до холдингу OSTCHEM українського бізнесмена Дмитра Фірташа, переказав по 1 млн. грн сім'ям співробітників, які трагічно загинули під час вибуху на аміакопроводі 6 серпня поточного року, повідомили УНІАН у прес-службі OSTCHEM.

Як повідомляється, всі кошти перераховано на рахунки і виплачено на додаток до компенсації, передбаченої законодавством. Крім того, підприємство взяло на себе виплату всіх пов'язаних з цією компенсацією податків.

«Окрім цього, «Стирол» у повному обсязі оплачує лікування і реабілітацію всіх потерпілих співробітників, а також надає їм матеріальну допомогу. Розмір цієї допомоги визначила спеціально створена на підприємстві комісія, яка враховувала як медичні показання, так і соціальне становище співробітників», - повідомила прес-служба OSTCHEM.

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За даними холдингу, на даний момент у реанімації Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання залишаються двоє, які постраждали в результаті аварії. Ще 27 осіб проходять лікування в обласній лікарні професійних захворювань. Життю пацієнтів ніщо не загрожує, вони забезпечені всім необхідним.

Голова правління концерну «Стирол» Сергій Павлючук, коментуючи ситуацію, підкреслив, що підприємство повністю сприяє роботі всіх державних комісій, які працюють на заводі. «А поки що наш пріоритет – підтримати наших потерпілих співробітників і їхні сім'ї», - цитує прес-служба OSTCHEM Павлючука.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня на заводі № 1 концерну «Стирол» під час планового капітального ремонту сталася розгерметизація аміакопроводу і викид рідкого аміаку. П'ятеро співробітників цеху загинули, ще 23 було госпіталізовано з опіками і отруєнням. Пізніше за допомогою звернулися інші потерпілі. Аварію на аміакопроводі було ліквідовано за 30 хвилин, і вона не становить екологічної загрози населенню.

Для розслідування причин аварії було сформовано спеціальну урядову комісію, результати роботи якої будуть представлені особисто Президентові України Віктору Януковичу.

Концерн «Стирол» (Горлівка, Донецька обл.) увійшов до складу холдингу OSTCHEM, який об'єднує азотні активи Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа, в 2010 році. За три роки обсяг інвестицій у підприємство з боку Group DF становив 1,033 млрд грн.