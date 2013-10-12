На Чернігівщині за підозрою у вбивстві водія затримано двох чоловіків

Згідно з повідомленням, до чергової частини Ніжинського міського відділу внутрішніх справ 11 жовтня надійшло повідомлення про підпал легкового автомобіля. Неподалік місця події інспектор-кінолог зі службовою собакою знайшли заховане тіло вбитого чоловіка.

Свідки вказали, що незадовго до пожежі "Ауді" витягав з кювету трактор. Тракторист вказав на трьох чоловіків, які зверталися до нього за допомогою. Один з них був водієм. До словесного портрету двох чоловіків додався і список особистих речей, знятих з убитого. До того ж із автомобіля зникли ноутбук, магнітола та мобільний телефон.

Підозрюваних затримали співробітники лінійного відділу міліції на залізничній станції "Ніжин" серед пасажирів електрички. У руках одного з чоловіків був ноутбук, а на одязі – сліди крові.

Згідно з ухвалою суду, чоловіків поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Щодо них відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Підозрювані перевіряються на причетність до інших злочинів. Мотив і деталі вбивства наразі встановлюються.