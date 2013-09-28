На Луганщині спалили автомобіль одного із активістів «Дорожнього контролю»

У Луганській області знову спалили автомобіль активіста громадської організації «Дорожній контроль».Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС України у Луганській області, 27 вересня в Краснодонського райвідділу міліції звернувся 40-річний громадянин, заявивши, що у дворі його будинку, розташованого в с. Хрящувате, горить автомобіль.

З місця події вилучено кузов підпаленого автомобіля. Даний факт внесено до ЄРДР і кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодекси України «Умисне знищення або пошкодження майна». Проводиться досудове розслідування.

Як виявилось, автомобіль належить активістові громадської організації «Дорожній контроль. Луганськ» (ДКЛ) Миколі Найдіну. В інтерв'ю кореспонденту УНІАН інший активіст організації Андрій Ахматов повідомив, що підпал автомобіля був здійснений близько 22.30. У цей час Найдін вже спав, автомобіль, що горить, побачила його дружина.

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За словами Ахматова, Найдін останнім часом займався виявленням порушень з боку ДАІ і міліції і фіксацією цих порушень на відеокамеру. На його камеру були зняті моменти і недавнього резонансного конфлікту між водіями таксі і співробітником міліції у Станично-Луганському районі, коли міліція відмовлялася приймати заяви від громадян.

На спаленій машині Найдін був першим на багатьох резонансних ДТП в Луганську, у тому числі і на одному з останніх, коли BMW X5 з п'яним «солдатом-мажором» збила дівчину. Останнє дуже серйозне протистояння у Найдіна було з командиром роти ОДАІ м. Луганська і його заступником.

Ахматов також нагадав, що 23 квітня цього року була спалена і його машина. При цьому кримінальна справа закрита, оскільки слідство назвало подію самозайманням.