У Дніпропетровську чоловіка вбили за неправильне паркування
У Дніпропетровську під час конфлікту щодо паркування автомобілів у дворі жилого будинку, який стався ввечері 18 вересня в Кіровському районі, вбито 29-річного чоловіка.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.
Спочатку загиблий та 26-річний мешканець будинку посварилися з приводу правильності паркування автомобілів біля під’їзду. При цьому жоден з них не визнав своєї провини.
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Молодший сусід вирішив довести свою правоту і викликав по телефону на допомогу чотирьох знайомих віком від 29 до 31 року. Вони жорстоко побили іншого учасника сварки, який в момент нападу сидів на лаві. Від втрати крові та травми живота потерпілий помер на місці.
Всі п’ять учасників бійки затримані правоохоронцями Кіровського райвідділу міліції в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 10 до 15 років, або довічне позбавлення волі.