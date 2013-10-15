«Укрзалізниця» з 2014 року розвиватиме прискорений нічний рух поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця", яка в 2012 році запустила систему швидкісного руху денних поїздів, має намір із 2014 року приступити до реалізації програми прискореного руху поїздів у нічний час доби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив координатор реформування транспортної галузі Координаційної ради з економічних реформ при Президенті України Олександр Кава, виступаючи на Українському форумі транспортної інфраструктури.

«У 2012 році ми отримали сучасну мережу денного сполучення. В 2014 році цю роботу буде продовжено. Зокрема, розвиватиметься мережа прискореного нічного руху, який може забезпечити сполучення з багатьма регіонами України», - зазначив у своєму виступі Кава.

Водночас інтенсивніше, за його словами, почнеться процес оновлення рухомого складу залізниць, особливо це стосується закупівлі електровозів.

«Електровози купуватимуться в Україні та Росії», - сказав координатор реформування транспортної галузі, зазначивши, що буде налагоджено спільне виробництво електровозів із компанією Skoda.

Крім того, держава має намір сприяти вирішенню питання про збільшення пропускної спроможності залізниць у бік морських портів.

«Існуюча інфраструктура поки не дозволяє максимально ефективно перевозити обсяги вантажів», - уточнив Кава.

Як повідомляв УНІАН, у своєму виступі координатор реформування транспортної галузі Координаційної ради з економічних реформ при Президенті України Олександр Кава також заявив про плани створити до кінця 2015 року на «Укрзалізниці» акціонерне товариство «Українські залізниці», перейти на економічно обгрунтовані тарифи на вантажні й пасажирські перевезення, відмовившись при цьому від перехресного субсидування.

Крім того, в планах влади створити новий регулюючий орган - Національну комісію з транспорту, яка займалася б регулюванням тарифів і допуском учасників до ринку перевезень.

Ззалізницями України з кінця травня 2012 року під брендом «Український експрес» із Києва до Львова, Донецька та Харкова, а також із Дніпропетровська та Донецька до Сімферополя курсують 10 електропоїздів категорії Інтерсіті+ виробництва компанії Hyundai Rotem і 2 електропоїзди категорії Інтерсіті виробництва компанії Skoda Vagonka.

Для їх обслуговування на початку 2012 року створено «Українську залізничну швидкісну компанію».

На початку вересня «Укрзалізниця» уклала договори строком на 7 років із виплатою 9,5% річних на поставки 350 локомотивів у парки Донецької, Львівської та Одеської залізниць до 2016 року.