У Львові двірник заробив премію, затримавши квартирного злодія

Як розповіла УНІАН голова Сихівської районної адміністрації Львова Ірина Маруняк, 22 жовтня на вулиці Кавалерідзе, 9-А, працівник комунального підприємства затримав зловмисника, який намагався проникнути в квартиру.

Двірник ТзОВ «Стимул Сихів» Андрій Тютюнків, обходячи близько 11.00 під’їзди для роботи з боржниками, почув біля будинку №9-А на вулиці Кавалерідзе крики сусідів.

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«Побачивши зловмисника, який намагався проникнути у квартиру, працівник не залишився байдужим та затримав злодія, поки приїхали правоохоронці. Двірник отримав тілесні ушкодження - в нього вибитий зуб. Однак сьогодні він вже повернувся на роботу», - розповіла Маруняк.

За її словами, Тютюнківа відзначать премією та компенсують витрати на медичну допомогу.