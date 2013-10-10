У Донецьку п'яний двірник намагався розбити банкомат металевою трубою

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, вранці 8 вересня на пульт державної служби охорони надійшов сигнал з банкомату, встановленого по вулиці 50-річчя СРСР в центрі Донецька. Прибувши за сигналом тривоги до банку, наряд держслужби охорони побачив чоловіка, який розбивав банкомат за допомогою металевої труби.

Зловмисник, побачивши міліцію, почав тікати, але був затриманий правоохоронцями. Потім він намагався переконати міліцію, що пристрій вже був пошкоджений, а він лише спробував дістати з нього гроші.

На тему: У Тернополі злодії автогеном розрізали банкомат, забравши 180 тисяч

На банкоматі виявився розбитий монітор і пристрій для видачі готівки.

Затриманий перебував у стані алкогольного сп'яніння, проте зміг пояснити, що працює двірником і раніше проблем із законом не мав. Його було доставлено до Ворошиловського райвідділу міліції. Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.