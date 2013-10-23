У Севастополі з приватного музею вкрали 63 раритетних мопеда
16:41, 23 жовтня 2013Суспільство
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У Севастополі міліція відкрила кримінальне провадження за фактом крадіжки в період з 18 по 22 жовтня з розташованого на вулиці Льва Толстого музею мототехніки 63 мопедів.
Раритетні мопеди вивозили декілька днів, фото sevnews.info
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у місті Севастополі.
З заявою про крадіжку до правоохоронців вчора звернувся 31-річний власник колекції.
Наразі слідчо-оперативною групою встановлено, що мототехніка була привезена у Севастополь влітку поточного року, з нею могли ознайомитися усі бажаючі. Співробітники міліції також встановили свідків, які розповіли, що впродовж останніх кількох днів бачили, як мопеди вдень завантажували і вивозили вантажівками.
Слідчо-розшукові заходи спрямовані на встановлення свідків та очевидців кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його скоєння.
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