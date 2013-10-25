У справі про вбивство харківського судді допитали понад 40 тисяч осіб

Більше 40 тисяч осіб допитано в рамках розслідування вбивства судді Трофімова та його рідних, проведено майже 800 експертиз, а кримінальне провадження налічує близько 500 томів. Про це йшлося сьогодні в Харкові під час слухання з розслідування вчинення цього резонансного злочину за участю Міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

Про це УНІАН повідомили в УЗГ МВС України.

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Під час слідства правоохоронці допитали понад 40 тисяч осіб, провели майже 800 судових експертиз, переглянули відеозаписи більше 60 -ти камер спостереження, провели майже 60 обшуків. Відпрацьовано значна кількість приміщень, у тому числі покинуті будинки, підвали, горища, колектори теплотрас, каналізаційні комунікації.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2012 року в Харкові невідомі вбили суддю Фрунзенського районного суду Харкова Володимира Трофимова та трьох членів його сім'ї.

За даними міліції, обезголовлені трупи виявив в одній з квартир багатоповерхівки близький родич загиблих. Були вбиті: 58-річний В.Трофімов, його 59- річна дружина, їх 30-річний син і 29-річна цивільна дружина сина. Вбивці забрали з місця злочину відсічені голови вбитих.

5 лютого в Харкові відбулися похорони В.Трофімова і членів його сім'ї.