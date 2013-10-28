У Криму заборонили риболовлю у місцях скупчення риби до 28 лютого 2014

Браконьєрам загрожує штраф до 680 гривень з конфіскацією здобичі і знарядь лову

«Зимувальна яма - це територія, де риба одного виду збирається великими групами і залягає не просто на дні, а в поглибленнях, впадаючи в сплячку, - пояснює головний інспектор відділу рибоохорони Східно-Чорноморської рибоохорони Олена Даньшина. - У період спокою вона млява, взяти її легко, є ризик, що водний біоресурс попросту вичерпають», пише Сегодня.

На зиму масові скупчення частіше інших утворюють карпові, осетрові, кефалеві і скумбрієві. Браконьєрам грубе порушення правил рибальства загрожує штрафом від 340 до 680 гривень з конфіскацією здобичі і знарядь лову. Крім того, до штрафу буде додано збиток за кожну незаконно спійману особину. Так, одна кефаль обійдеться в 595 гривень, а пеленгас - в 680 гривень. У заборонений період ловити рибу можна буде на тих ділянках, які не визначені як місця її зимівлі.