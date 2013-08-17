Кабмін пропонує підвищити штрафи за порушення на рибалці

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Законопроект було розроблено з метою посилення відповідальності за порушення правил використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших водних біоресурсів, та порушення вимог щодо охорони середовища їхньошо перебування (забруднення, проведення днопоглиблювальних, берегоукріплювальних, гідромеліоративних робіт) і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування, йдеться у пояснювальній записці.

Передбачається, що посилення відповідальності за відповідні порушення дасть можливість зменшити незаконне використання риби та інших водних біоресурсів у водних об’єктах, у тому числі внутрішніх морських водах і територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України.

Так, зокрема, частину 4 статті 85 кодексу пропонується викласти у редакції, згідно з якою грубе порушення правил рибальства (рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, використання промислових знарядь лову особами, які не мають дозвільних документів на промислове рибальство, інших заборонених знарядь лову, засобів масового знищення водних біоресурсів або перебування на водоймі чи у прибережній захисній смузі із забороненими знаряддями лову і зазначеними речовинами) тягне за собою накладення штрафу на громадян від 115 до 175 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз - від 20 до 40) з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних біоресурсів чи без такої і на посадових осіб - від 140 до 230 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз - від 30 до 50) з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних біоресурсів чи без такої.

Крім того, статтю пропонується доповнити новою частиною, відповідно до якої повторне грубе порушення правил рибальства, вчинене протягом року, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 235 до 355 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних біоресурсів і на посадових осіб - від 290 до 440 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних біоресурсів.

Також вносяться зміни до статті 86-1, згідно з якою експлуатація на водних об`єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням, якщо його наявність передбачена відповідними нормативами, або з неефективно працюючим рибозахисним обладнанням, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 95 до 105 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз - від 1 до 6) і на посадових осіб – від 490 до 990 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз - від 5 до 8).

Статтю 87 пропонується доповнити частиною, відповідно до якої виконання робіт на землях водного фонду без проведення експертизи проектів на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, що впливають або можуть вплинути на стан рибогосподарських водних об’єктів (їхніх частин), та/або невжиття заходів до збереження середовища існування, відтворення, міграції та зимівлі водних біоресурсів, а також недоторканності ділянок, що становлять особливу цінність для охорони і відтворення водних біоресурсів, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 490 до 990 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів вчинення правопорушення чи без такої і на посадових осіб - від 990 до 6 тис. 990 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів вчинення правопорушення чи без такої.

Також пропонується внести зміни до статті 91-2, за якими перевищення затверджених лімітів та нормативів використання природних ресурсів тягне за собою накладення штрафу на громадян від 35 до 95 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз - від 3 до 18) і на посадових осіб – від 40 до 190 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз - від 9 до 30).