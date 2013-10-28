Група работорговців продавала жителів Чернігівщини у російське рабство

На Чернігівщині затримано злочинну групу, члени якої продавала жителів області у трудове рабство у Російській Федерації.

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв'язків УМВС в області.

Організував "бізнес" громадянин Білорусі, який запропонував двом жителям Чернігівської області вербувати чоловіків для робіт на будівництві. За кожного наймита організатор платив співучасники злочинної групи по $500. Вони підбирали кандидатів з малозабезпечених родин, обіцяючи роботу на будівництві та зарплату в $1000 на місяць.

Чоловіків легально переправляли через Білорусь до Московської області. Після прибуття на місце у громадян відбирали паспорти, і ставили на найтяжчих ділянках на будівельних роботах. Проживали вони у бараках безпосередньо на об’єктах, територія яких була обтягнута колючим дротом та перебувала під цілодобовою охороною. Будівельників практично не годували, траплялися випадки, що робітники не їли по декілька днів. Зарплату не виплачували. Праця у таких умовах тривала близько 3-х місяців.

На сьогодні встановлена причетність злочинців до вербування 11 громадян.

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За всіма фактами слідче управління УМВС України в Чернігівській області розпочало досудові розслідування за ч. 2 ст. 149 ККУ (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) - караються позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Чотирьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру, одного з них заарештовано та поміщено до СІЗО. У злочинців вилучено 200 тис. грн та автомобіль "Skoda Octavia", вартістю близько 80 тис. грн. Потерпілих повернуто додому.

Завдяки спільним діям працівників УБОЗ УМВС України в Чернігівській області та співробітників Восьмого управління (по Гомельській області) ГУБОЗ і МВС Республіки Білорусь встановлено організатора злочинного угруповання, вживаються заходи щодо його затримання. У справі триває розслідування.