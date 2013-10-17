Україна опинилася в середині світового рейтингу рабства

Про це повідомляється у світовому рейтингу рабства Global Slavery Index 2013, створеному австралійською правозахисною організацією Walk Free Foundation. Всього в рейтинг було включено 162 країни, розташовані в порядку спадання рівня рабства.

За оцінками організації, всього у світі у сучасному рабстві перебуває майже 30 мільйонів людей, причому 76% з них - у десяти країнах з найвищими абсолютними показниками кількості рабів - це Індія, Китай, Пакистан, Нігерія, Ефіопія, Росія, Таїланд, ДР Конго, М’янма, Бангладеш.

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У той же час, до лідерів за відсотком людей, що перебувають у рабстві, потрапила Молдова, посівши шосте місце в рейтингу. Україна з 86-м результатом виявилася у кращій ситуації щодо рабства, ніж такі країни як Росія, Грузія, Азербайджан і навіть Польща та Румунія.

За оцінками Walk Free Foundation, в Україні у рабстві перебуває від 110 до 120 тисяч людей.